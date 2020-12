La música latina urbana y una década de éxito global

LOS EMBAJADORES DE LA MÚSICA URBANA

No es casualidad que durante la última década la música urbana se haya convertido en el “nuevo pop” de esta generación, ya que el mainstream así lo certifica. “La música latina es el género de más rápido crecimiento para Apple Music aquí en los Estados Unidos,” Jennifer D‘Cunha, Global Head of Latin Music nos comentó. Por ejemplo, ver figuras de talla internacional como Bad Bunny, Natti Natasha y Rauw Alejandro nos indican que la música urbana pasó de ser un estilo clandestino para conformar el ADN rítmico de una audiencia global considerable.

Actualmente, estos nombres y muchos otros que por años han formado parte del crecimiento del género, se han convertido en una marca registrada que crea cuantiosas ganancias. Sus estrategias comerciales han promovido la evolución de este tipo de música que ha encontrado en las colaboraciones una manera efectiva de capturar la atención de sus seguidores en todo el mundo.

Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny) ha llevado la música a otro nivel, redefiniendo las reglas del juego, Natalia Gutiérrez Batista (Natti Natasha) ha tomado las riendas entre las féminas con un éxito innegable y ni qué decir de Raúl Ocasio Ruiz (Rauw Alejandro), quien siendo uno de los más jóvenes representantes ya es todo un gigante de la música. “Este año ha sido increíblemente histórico para la música latina en general. Quiero decir, Bad Bunny consigue un debut histórico en la nueva lista de álbumes de Billboard 200. Es la primera vez que un álbum en español lo hace y, cuando lo piensas, es algo que Luis Miguel nunca pudo lograr. Gloria Estefan no lo hizo. Alejandro Fernández no lo hizo. Julio Iglesias no lo hizo. Enrique Iglesias no lo hizo. Ricky Martin no lo hizo, pero lo hizo un álbum de reguetón. Esto es increíble,” Jerry Pulles, programador de música latina de Apple Music confirma.

NATTI NATASHA