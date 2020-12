¡Impresionante! Georgina Rodríguez en una noche muy especial con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez ha acompañado este atrevido look con unas sandalias rojas de tacón de Le Silla y un pequeño bolso dePrada en color blanco para que hiciese contraste con los tonos rojos. Además, la modelo ha combinado este look con una cadena y pendientes repletos de rubíes, que combinaban de maravilla con el total look rojo. Durante la gala, la novia de Cristiano optó por cubrirse los brazos con una blazer negra.

