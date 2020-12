Mijares revela lo que sintió al ver a Lucero con nueva pareja

Lucero y Manuel Mijares formaron durante mucho tiempo una de las parejas más queridas y populares de la farándula mexicana. Han pasado ya los años desde su mediático divorcio y ambos han rehecho sus vidas, pero a pesar del tiempo siguen manteniendo una admirable relación basada en el respeto y el cariño. Un vínculo que ha pasado por todos los formatos y que ahora siguen cultivando gracias, entre otras razones, al fruto de ese amor que son sus dos hijos: José Manuel y Lucerito.

©GettyImages Lucero y Mijares mantuvieron una relación de 14 años

Recientemente, el cantante volvió a abrir sus corazón para desenpolvar el sentimiento que lo abordó al saber que la madre de sus hijos reharía su vida junto a su actual pareja, el empresario Michel Kuri. Al ser abordado por Yordi Rosado sobre lo que sintió al saber que su ex estaba con otra persona y si le dolía, respondió de manera muy madura.

“Fíjate que no, porque cuando quieres a alguien y sabes que es feliz te sientes bien. Cuando empieza ese dolor es porque estás pensando primero en ti…”, expresó el cantante de la voz gruesa al recordar sus últimos años de matrimonio con “La Novia de América”.

Del mismo modo, Mijares se explayó sobre el tema y hasta se animó a esbozar lo que sentiría Lucero sobre el mismo asunto.

“Yo creo que es lo mismo, creo que siente lo mismo. Ella me quisiera ver feliz, me quisiera ver contento, me quisiera ver como a mí me gusta verla así…”, reveló. “Nos seguimos tratando con el mismo cariño, hablando con el mismo cariño…”, agregó.