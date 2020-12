Willow, la hija de Will Smith, revela que sufre serios problemas de ansiedad

La familia Pinkett-Smith se ha caracterizado por las sinceras pláticas familiares con respecto a diferentes problemas personales que han tenido que afrontar a lo largo de dos años al frente del programa liderado por la matriarca, Red Table Talk . Ahora, la posta fue cedida a la menor de la casa, Willow, quien se sentó en la popular mesa roja para abordar temas relacionados a su salud mental.

©GettyImages Willow, hija de Will y Jada Smith, habla sobre su lucha contra la ansiedad

La joven de 20 años ha querido explicar qué significa para ella sufrir ansiedad y cómo lidia con este asunto, ya que según lo explica en sus propias palabras nse ha visto obligada muchas veces a refugiarse en una especie de “caparazón” cuando se siente abrumada por una serie de sentimientos como la vergüenza, la culpa y la tristeza.

Así lo explicó frente a las cámaras bajo la atenta mirada de su mamá y su abuela. “Hace cuatro días empecé a experimentar una ansiedad tan aguda que me impedía hablar. Ni siquiera es algo de lo que quieras hablar porque te parece que estás loca y no quieres que los demás también lo piensen, así que al final decides que es mejor no decir nada al respecto”, señaló.

El conflicto emocional que le genera este tipo de angustia la llevó a raparse el pelo y así conseguir llamar la atención de sus padres, quienes no dudaron en tomar cartas en el asunto.