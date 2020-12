Puff Diddy consiente a su mamá con regalos millonarios por su cumpleaños

Cuando se trata de un regalo para mamá, ¡Puff Diddy no tiene límites! El cantante recién celebró el cumpleaños número 80 de su madre, Janice Combs, y lo hizo con un par de regalos millonarios nada despreciables. Y es que, para agradecer todo el apoyo y el amor de la mujer, el intérprete de I‘ll be Missing You no sólo la festejó con un gran pastel en su hogar, sino con un millón de dólares y un lujoso auto para ella solita.

En casa y rodeado de sus seres queridos más cercanos, Sean Combs, nombre original del cantante, organizó una fiesta para mamá en donde la sorprendió con los exclusivos regalos. Al abrir uno de sus obsequios, casi sin creerlo vio que se trataba de un cheque por un millón de dólares.

Pero las sorpresas no terminaron ahí. El cheque no era el único regalo para mamá y, sin imaginar lo que seguía, la mamá del rapero lo acompañó al patio de su mansión para encontrarse frente a un lujoso auto Bentley en color negro con un gran listón de regalo sobre él. Con detalles así, ¿qué habrá para ella debajo del árbol de Navidad este año?

Janice Combs, ¡en perfecta forma!

Diddy está orgulloso de su mamá y presume a la menor provocación lo bien que se encuentra de salud a su edad. Por ello, en su fiesta, la festejada demostró que es bastante flexible y logró colocar las palmas de sus manos en el suelo sin problema, lo que generó una ovación y gritos de emoción entre los invitados.

©@diddy PDiddy haría lo que fuera por ver sonreír a su mamá

Janice, además, lució bastante glamourosa con un vestido blanco, estilo años 20s. Medias blancas y joyas doradas dieron un toque extra a su look, al que añadió maquillaje cargado y en tonos con brillos para la noche, además de llevar un peinado lacio en su rubia melena.

