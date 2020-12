¡En Exclusiva! Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca nos presentan a su hija, Blu Jerusalema

Sharon, ¿qué pensaste en ese momento?

La emoción que sentí cuando Gianlu me dio a nuestra hija fue indescriptible. En ese momento sentí que el mundo se me caía encima y que ya nada me preocupaba. En el quirófano, y con tantos médicos a mi alrededor, no me daba cuenta de nada prácticamente, pero cuando vi a Gianlu con Blu todo se me olvidó.