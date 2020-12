Mijares revela los motivos por los que se divorció de Lucero

A mediados de los 90s, Lucero y Manuel Mijares eran la imagen perfecta del amor, la pareja que el público había idealizado entre canciones e historias de telenovelas que traspasaba a la realidad. En 1997, después de un año de noviazgo, se dieron el “sí, acepto” en una boda celebrada por todo lo alto y que fue televisada para que nadie se perdiera detalle alguno del broche de oro de una historia cuyos protagonistas vivirían felices para siempre. Sin embargo, la realidad fue otra y en 2011 anunciaron su separación. Casi una década después, el cantante explicó qué fue lo que sucedió.

©LagenciaMexico Lucero y Manuel Mijares estuvieron casados de 1997 a 2011

Como nunca antes, el intérprete de Soldado del Amor abrió su corazón para hablar de su matrimonio, cómo fue y los motivos que los llevaron al divorcio. “Fue muy padre muy bien, muy respetuoso”, dijo sobre los años en los que, como marido y mujer, él y Lucero formaron una familia junto a sus hijos José Manuel y Lucerito.

“Creo que lo que pudo haber intervenido era que ella viajaba mucho y yo también, entonces estábamos acostumbrados a que o estaba uno o el otro”, reveló en una entrevista con el presentador mexicano, Jordi Rosado. Aunque la mayor parte del tiempo las separaciones matrimoniales suelen ser estar llenas de conflictos, para Lucero y Mijares todo fluyó con mucha armonía.

Como padres de familia, su prioridad siempre fueron sus hijos. Por ello es que decidieron no decirles lo que pasaba en realidad con su relación como pareja, y para mantener todo en orden, el cantante se mudó al edificio de al lado.

“Siempre hubo un respeto espectacular hasta la fecha. Nos seguimos tratando con el mismo cariño, hablando con el mismo cariño y de hecho cuando nos separamos le digo ‘¿oye Lucerito no te importa que me cambie aquí al edificio de junto?’ y me dice ’no, no es que no importe, te lo imploro’”, dijo el cantante de 62 años.

“Tú como adulto superas esto, lo entiendes, vives el luto, lo superas, pero de repente los chavos no saben, es más difícil que ellos los superen entonces lo que más queríamos era no afectarlos a ellos”, agregó siempre pensando en sus hijos.