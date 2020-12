Thalía y su sorprendente transformación en Bella Aldama, su personaje en ‘Marimar’

Thalía tiene una fanbase súper sólida en las redes sociales, y tanto en Instagram como en TikTok es una de las más seguidas y cuenta con un gran número de seguidores, a los cuales tiene fascinados con sus videos, sobre todo aquellos que se tratan de transformaciones o desafíos. Recientemente, uno de sus fans le pidió a través de TikTok que por favor recreara uno de sus legendarios personajes el de Bella Aldama en Marimar.

©@thalimar_ En minutos, Thalía se transformó en Bella Aldama, de Marimar

La intérprete de No me acuerdo aceptó el reto y se transformó en su personaje, al cual dio vida hace más de 26 años en la telenovela de Marimar. Con las cosas que tenía alalcance en su casa, Thalía recreó el look de Bella Aldama y dejó fascinados a sus fans. Incluso, se valió de un spray bronceador de piernas para pintar su pelo y así tener el característico mechón rubio del personaje.

En cuanto a los accesorios, Thalía tuvo que improvisar, pues no tenía aretes tan vistosos con pedrería como los que usó para dicho personaje, así que con ayuda de un anillo de fantasía y una arracada dorada, creó un pendiente como los que se usaban en los noventas. Por fortuna, tenía al alcance un espectacular collar de perlas, el cual era idéntico al de Bella Aldama.

En cuanto a su maquillaje, la cantante usó unas pestañas de su línea de belleza, peinó sus cejas como se usaba en esa época y llevó un maquillaje bien cargado con unas sombras smokey eyes y unos labios rojo pasión, además de abundante mascarilla de pestañas.