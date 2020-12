Piñatas, comida y tradiciones: Irina Baeva nos cuenta cómo será su Navidad junto a Gabriel Soto

Irina Baeva está muy emocionada con la Navidad y las tradiciones mexicanas que la tienen encantada desde hace ocho años que llegó desde su natal Rusia. En una mezcla de celebraciones, la actriz y novia de Gabriel Soto está lista para las posadas familiares, saborear los mejores platillos de la época y, al fin, cumple su sueño de pegarle a la piñata. Contenta con la temporada navideña, Irina charló con HOLA! USA sobre cómo es que vive dos veces al año esta celebración, y cuáles son sus planes con su familia en Rusia.

Cuéntanos cuáles son tus planes para esta Navidad en México y junto a tu novio, Gabriel Soto

“Para mí la Navidad y el Año Nuevo son fechas muy bonitas. Fechas para pasar en familia, así desde siempre era en familia en Rusia. Es estar con los amigos más cercanos, con la familia, obviamente mis papás, mi hermana y todos”.

¿Vas a cocinar algo especial para estas fechas?

“Me encanta toda la tradición mexicana, ya sabes, de cocina como los romeritos, el bacalao, el pavo ¡y luego el recalentado! Todos esos platillos deliciosos. Yo no soy muy buena con esas receta porque creo que hay muchas comidas mexicanas como éstas o como el mole y cosas así, el chile es delicioso, pero la preparación es muy laboriosa, son muchos ingredientes. Hay que saber y tener un sazón que a todo el mundo le guste.

A mí me va a tocar hacer la ensalada. Estoy pensando en hacer una mexicana y una rusa porque allá hay unas muy tradicionales que la verdad es que son deliciosas y a ver si encuentro todos los ingredientes porque luego es complicado por ciertos productos que no puedes encontrar o que nos saben igual.

Por ejemplo, el ingrediente clave de todas las ensaladas en Rusia es la mayonesa y aquí en México sabe un punto diferente entonces; no se si me van a salir igual o no pero bueno podemos intentar integrar una ensalada y luego se hace una mezcla de tradiciones y costumbres que creo que eso es algo muy bonito porque en mi casa hacemos muchas cosas así“.

¿Cuál es tu tradición navideña favorita?

“Me encanta poner el árbol. Ya sabes que lo hago inclusive si te lo ofrecen, así de ‘Oye yo voy a tu casa te pongo el árbol’. Desde chiquitita, me acuerdo que con mis papas, mi hermana y yo ponemos el árbol y siempre así peleando de ’¡No yo pongo esto!’. ’¡No, espera yo pongo la otra!’. Es bien divertido, es bien bonito y para mí poner el árbol, aunque a lo mejor no quede como de una imagen de internet o lo que sea, tú lo pusiste con amor y con cariño. Es lo mas bonito, las luces y árbol de Navidad”.

Irina y su sueño navideño hecho realidad

“Una de las tradiciones que se que se hacen mucho en México y nunca me ha tocado es la piñata, aunque he ido a posadas. Me va a tocar por fin este año, que lo vamos a hacer también con la familia de Gabriel. Estoy super emocionada, como una niña chiquita porque en Rusia no existen las piñatas”.