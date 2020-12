A dos meses de su accidente, el hijo de William Levy reaparece con un mensaje de fortaleza

A dos meses del accidente que lo llevó a someterse a varias cirugías , el hijo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez reapareció en las redes sociales con un mensaje de resiliencia y fortaleza en el que dejó ver que poco a poco va dando grandes pasos hacia su recuperación. Christopher Levy, de 14 años, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía suya con una reflexión, así como unas palabras de agradecimiento a todos aquellos que se han preocupado por él, dándole ánimos y deseándole lo mejor en los momentos más duros.

©@willevy William y Elizabeth, así como la pequeña Kailey, han estado apoyando mucho a ‘Tophy’

‘Tophy’, como le dicen de cariño sus padres, publicó lo siguiente: “Sigue adelante en la vida con un brillo en los ojos y una sonrisa en tu cara. Lo precioso que tenemos en la vida, ¡es la vida misma! Gracias a todos por estar al pendiente de todo lo que he pasado, agradezco sus buenos deseos”. A esta bonita reflexión reaccionaron sus padres, quienes lo han acompañado a lo largo de su rehabilitación.

Elizabeth comentó el post de su hijo con las siguientes palabras: “Love u my boy!! Always and forever by your side!! 🙏🏼❤️ (Te amo mi niño. Por siempre y para siempre a tu lado)”. En tanto, William escribió: “Love you and miss you so much my #champ (Te amo y te extraño muchísimo, mi campeón)”. El actor de origen cubano tiene ya unas semanas fuera de casa, pues actualmente está trabajando en las grabaciones de la nueva versión de Café con Aroma de Mujer, producida por Telemundo. A pesar de la distancia, William ha estado en comunicación constante con los suyos y por supuesto, al pendiente de la evolución de su hijo mayor, quien sufrió un accidente en octubre, cuando el cochecito que conducía se volcó.