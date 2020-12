Aracely Arámbula habla, como nunca, sobre su relación con Luis Miguel

Muy pocas veces, Aracely Arámbula se deja llevar por la nostalgia y los recuerdos para hablar sobre su tan sonada historia de amor con Luis Miguel. En 2005 ambos se convirtieron la pareja perfecta del espectáculo: jóvenes, guapos, exitosos y con la libertad de ir y hacer lo que desearan. Los fans de Luis Miguel veían un futuro familiar luego de que la pareja recibiera a sus dos hijos Miguel y Daniel. Sin embargo, la historia de amor concluyó en 2009 y desde entonces la actriz y cantante mexicana es bastante reservada sobre el tema.

©@aracelyarambula Aracely Arámbula recordó cómo fue su relación con Luis Miguel

Como nunca antes, la cantante contó cómo se sintió en aquellos años en los que estuvo muy enamorada de El Sol. “Es una historia tan hermosa, una historia de amor tan linda que no se la podrían creer, sería una historia así como de Titanic, tan bella, no tiene nada que ver con eso, me refiero de lo bonita”, dijo en entrevista para el programa mexicano, Ventaneando.

Su razón para no estar en la serie biográfica de Luis Miguel

A pesar de recordar todo con cariño, Aracely se niega a aparecer de forma directa o indirecta en la serie biográfica de El Sol. Incluso asegura que sus abogados hacen todo lo posible para no ser parte de la historia.

©@aracelyarambula La cantante tiene sus razones para no aparecer en la serie de su ex

Pero más allá de un capricho, Aracely quiere mantener esa historia tan linda como la recuerda y no desearía modificaciones en lo que vivió. “Es algo tan lindo que me gustaría que lo contaran tal cual es, yo creo que me correspondería a mí y a él, creo que cuando se habla de una pareja debe ser de mutuo acuerdo para sacar las cosas lindas”, agregó.