Eugenio Derbez y su divertida rutina de ejercicio ¡con Aitana como pesas!

Hay padres de familia que aseguran que se mantienen en forma desde que recibieron a la cigüeña. Pero puede que no se refieran al ejemplo que recién dio Eugenio Derbez junto a su hija menor, Aitana. Y es que el comediante y productor convirtió a su pequeña en un par de pesas para fortalecer los músculos, una mini rutina que él compartió en sus redes sociales.

“Haré mi rutina para endurecer los glúteos. No sé bien qué son los glúteos, ¡pero los voy a tener durísimos!”, dice Eugenio en voz de Snowball, uno de los personajes de The Secret Life of Pets y para quien prestó la voz en la versión en español.

Aitana, un tanto confundida, no sabía bien hacia dónde mirar. Pero, acostumbrada al humor de papá, se dejó llevar por la diversión. Cabe mencionar que la pequeña lucía muy tierna con un vestido estilo princesa, en color azul y con tul, además de un medio recogido que dejaba ver su carita por completo.

La Navidad de los Derbez

En el hogar de Eugenio Derbez, la Navidad está más que lista. La decoración se llevó las palmas de sus seguidores no sólo por original, sino por los objetos muy grandes y adornos con los nombres de los integrantes de la familia.

©@alexrosaldo Así quedó la decoración navideña de los Derbez

“¡¡Llegó Navidad a nuestra casa y vino desde México!!! 😱😃🎄🎅🏼♥️ Millones de GRACIAS @imchristmas por llenar nuestro hogar de espíritu navideño e iluminarlo no solo con luces y adornos espectaculares, sino con detalles cargados de amor♥️♥️♥️ Ahora sí, estamos listísimos para Navidad💫✨🌟”, anunció emocionada Alessandra Rosaldo sobre la decoración en casa.