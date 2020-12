Jessica Carrillo recuerda a su papá con emotivo video, a unos días de su partida

A más de una semana del fallecimiento de su padre, Jessica Carrillo lo recordó con un sentido homenaje en sus redes sociales. Para la periodista de Telemundo , los últimos días han sido de lo más complejos, pues ha tenido que lidiar con varias emociones, pues en medio del dolor que vive por la ausencia de su papá, el bebé de la comunicadora, el pequeño Matías, celebró sus tres meses de vida.

©@jessica_carrillo Jessica Carrillo y su papá tenían una relación muy cercana

En su cuenta de Instagram, la presentadora de Al Rojo Vivo compartió un emotivo video al lado de sus padres. En el clip, Jessica se deja ver muy feliz abrazada a su papá compartiendo en una fiesta familiar. El video tiene como fondo la canción Yo te extrañaré de Tercer Cielo, con lo cual es inevitable no derramar alguna lágrima y solidarizarse con la comunicadora. Jessica acompañó el video con el siguiente mensaje: “Papi ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte 🙏🏽🙌🏽🕊 nunca pensé que doliera tanto 🥺🙌🏽 (canción “yo te extrañare” de @tercercielooficial ) #qepd #teamopa #hastaelcielo”.

El miércoles 9 de diciembre, la periodista de origen mexicano dio a conocer a través de sus redes sociales el fallecimiento de su padre, el señor Evangelino Carrillo. La comunicadora dedicó a un papá unas conmovedoras palabras y lo describió como su primer amor y agradeció por todo el amor que le dio, además de las valiosas enseñanzas que aprendió de él.

“Dios me dio el más grande regalo este año, pero también me quito a mi primer amor y un trozo de mi alma se va con él, mi papito hermoso hoy nos guía desde el cielo 🙌🏽🙏🏽 deja un inmenso vacío en nuestros corazones, pero vivirá por siempre en cada uno de nosotros sus 9 hijos, mi mami y 25 nietos”, se lee al inicio del mensaje. “Es un golpe muy duro que sólo Dios y el tiempo podrán aliviar un poco, lo que nos consuela es saber que vivió una vida plena y feliz y que nos vio crecer como personas y profesionales y lo hicimos sentir orgulloso y amado. Me quedo con todas sus enseñanzas, sus palabras, su SONRISA, SUS RIMAS Y POESÍAS sus cantos y chiflidos (porque siempre estaba así) siempre pensaré en usted especialmente cuando llueva porque se lo mucho que disfrutaba ver llover 🌧 Gracias a Dios me pudo ver realizada como mamá y estuvo siempre en los momentos que más lo necesite y en los más felices también”.