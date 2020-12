En exclusiva, Pamela Silva emocionada de vivir su primera Navidad junto a Baby Ford

¿La maternidad ha sido como imaginabas o ha superado tus expectativas? Ha sido una caja de Pandora de muchas sorpresas, muchas cosas buenas que las personas me decían: ‘tienes que vivirla para saber lo que estamos diciendo cuando te decimos que es un amor totalmente diferente’, eso sí lo puedo confirmar y también hay momentos muy difíciles. La maternidad no es fácil, viene con muchos retos, con muchas pruebas donde uno tiene que mantenerse firme en sus prioridades, emocionalmente mantener ese balance y decir: ‘todo va a estar bien’. Cuando uno no está durmiendo bien, cuando no tienes ni tiempo para comer uno se preocupa mucho más, antes no me preocupaba tanto… desde que nació mi hijo me preocupan muchas cosas.

¿Qué consejo darías a las mamás que dejan a sus chiquitos en casa y se tienen que ir a trabajar? Fue muy difícil, es un gran reto no sentir esa culpa maternal que se apodera de tus pensamientos, es muy difícil desprenderse de eso y es transformar todas esas emociones en algo positivo. Mi hijo es un motor de inspiración, lo que hago lo hago por él, yo voy al trabajo por él, yo me esfuerzo y trabajo más ahora que antes porque tengo una razón, tengo un propósito, tengo una persona que depende de mí. Entonces, yo le aconsejo a las mamás primero que se celebren, que digan estoy haciendo un buen trabajo, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en lo mejor de mi capacidad. Muchas veces somos muy criticonas con nosotras mismas en vez de decir que estamos haciendo un excelente trabajo y ese es el primer consejo que les doy: ¡celébrense las mamás! Y número dos: tratar de ver el lado positivo, decir gracias Dios que tengo trabajo, gracias Dios que le puedo dar de comer a mi hijo y vivir con esa actitud de optimismo y gratitud constantemente.

Te estás aventurando a tu nuevo podcast de mamá ¿cómo surge la idea? Quería asignarme un tiempo para mí y no perder la esencia como persona, no convertirme solo en la mamá de Ford, quería algo muy creativo. Ahí nace la idea del podcast. Leí un blog o un escrito de quien es mi compañera ahora en el podcast sobre la ansiedad post parto y a veces lo que uno ve no es lo que uno imagina porque la maternidad tiene que ser de cierta manera llena de felicidad y sí, lo es, pero hay partes muy oscuras y muy difíciles, entonces queríamos una plataforma para compartir estos temas. También quería un proyecto en inglés para retarme a nivel profesional en algo diferente, va a ser un podcast en inglés, y para mí ha sido un gran reto porque siempre trabajo en español, el castellano es mi primer idioma. Así que nació Motherish Moments, estamos muy entusiasmadas aprendiendo con otras mamás también, una comunidad interactiva con otras madres primerizas.