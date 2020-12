Chyno y Nacho derriten las redes con el primer encuentro de sus hijos

Nacho también publicó una imagen del baúl de los recuerdos con dedicatoria especial para Chyno, quien actualmente enfrenta un problema de salud . “Everything is gonna be all right 🎤🎧🎶 (Todo estará bien)”, escribió en la descripción de la imagen en la que aparece con Chyno.

Un cumpleaños feliz para ‘Santi’

Además de esta foto de los niños, Nacho compartió una más con sus cuatro hijos, con la cual aprovechó para felicitar a Santiago, quien el fin de semana cumplió ocho años. “Happy birthday número ocho, Santiago”, escribió el cantante en la postal en la que aparece con Diego, Miguel, Santiago y Matías.