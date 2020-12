Gloria y Emilio Estefan, de luto tras el fallecimiento de su gran amigo y director de Estefan Enterprises

Lili Estefan también se unió a la pena de sus tíos, y en su perfil en Instagram le dio el último adiós a Frank, quien ya era como de la familia, después de tantos años de convivencia. “💔Como te vamos a extrañar Frank 🙏 así era esta belleza de ser humano, por décadas nos protegió y cuidaba nuestras espaldas!!! Esta foto es constancia de ello”, escribió la presentadora al inicio de su mensaje, el cual estaba acompañado de una imagen en la que Frank apareció al fondo, mientras ella posaba al lado de su tía.

©@liliestefan Lili y Gloria Estefan en primer plano, mientras Frank aparece al fondo

“Jamás pensé que te nos fueras tan rápido, demasiado rápido, fuiste un ángel guardián en tantos momentos de nuestras vidas y siempre con la misma sonrisa. Para todos ustedes del medio que lo conocieron, saben lo increíble que era como jefe de Estefan Enterprises y siempre atento a cada detalle. We will miss you SO MUCH. Gracias Frank with all my ❤️💔😩 (Gracias Frank con todo mi corazón)”.