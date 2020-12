Hermano de Edith González aclara la causa del fallecimiento de su madre

A finales de noviembre, la familia de Edith González compartió una vez más una lamentable noticia. Un año y medio después de la pérdida de la actriz, comunicaron con profunda tristeza que Doña Ofelia Fuentes, madre de Edith, había fallecido. Y aunque la familia fue muy clara con la información, hubo especulaciones que apuntaban a que todo fue derivado a la depresión que tenía, rumores a los que hizo frente Víctor Manuel González, hermano de Edith.

©@lazomargain Doña Ofelia Fuentes, mamá de Edith González, falleció a los 89 años

A pesar de que la ausencia de Edith sí afectó a la mujer, no fue la cusa de su fallecimiento. “Tenemos la tranquilidad de que ya no está sufriendo. Realmente, sí fueron enfermedades crónicas (la causa del deceso), no fue de depresión, como por ahí dijo alguien”, explicó en entrevista Víctor Manuel al periódico Reforma.

El hermano de la fallecida actriz aclaró: “Alguien dijo que era porque había sufrido mucho por la muerte de Edith, y eso sí es cierto, pero en realidad ya tenía diabetes y otras enfermedades crónicas propias de la edad, esa fue realmente la causa”.

Falleció tranquila

Sin rodeos, el también hijo de Doña Ofelia explicó cómo fueron los últimos momentos de su madre. “Fue la cuestión cardiaca, estaba comiendo y simplemente dejó de respirar, estaba en la hora de la comida, le dijeron que, si quería un refresco, y en lo que le estaban sirviendo, dejó de respirar”, aseguró.

©LagenciaMexico La ausencia de Edith González afectó a su mamá, pero no con consecuencias fatales

El día del fallecimiento de Doña Ofelia, la familia emitió un comunicado en las redes sociales: “En nombre de Víctor Manuel González Fuentes, Ukume González y Constanza Creel González, informamos a nuestros amigos y a la opinión pública en general el lamentable deceso de la señora Ofelia Fuentes, madre de la querida y recordada actriz Edith González”.