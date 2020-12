Diego Torres sorprende con un espectacular concierto de Navidad ‘sinfónico’

El cantante, compositor y actor argentino Diego Torres nos deleitará con una gran presentación musical de su emblemático concierto de Navidad sinfónico en el Movistar Arena de Bogotá que fue grabado en 2019. A manera de regalo en esta temporada navideña, el ídolo del pop y ganador del Latin Grammy nos presenta esta joya musical junto a la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia. El evento es un proyecto de la Fundación Bolívar Davivienda y Coro de Misi. Diego Torres Sinfónico es el último concierto especial de HBO Latino, que será emitido el viernes 18 de diciembre (9: 30-10: 15 pm ET / PT) simultáneamente en HBO Latino, TNT en América Latina y HBO Max.

El show incluye versiones en español de los temas clásicos navideños como Jingle Bells y All I Want for Christmas is You, así como sus éxitos Color Esperanza , Tratar de estar mejor y Un Poquito. Junto a él en el escenario están los invitados especiales Gusi, Jiggy Drama, Adriana Lucia, todos bajo la dirección musical del productor y compositor ganador del Grammy, Julio Reyes Copello.

Esta lujosa pieza sinfónica es una manera maravillosa de cerrar el año junto a toda la familia. Al respecto, HOLA! USA platicó en exclusiva con Torres sobre el valor sentimental y artístico que tiene este magnífica experiencia.

“Este disco fue un sueño, son de esos discos que uno está esperando y que sueña con hacer. Cuando lo empecé a escuchar, me emocionaba, se me caían las lágrimas. Es muy conmovedor, es muy fuerte poder cantar con una filarmónica, entonces, primero le dejé espacio a la emoción para acostumbrarme y de ahí construirme una pequeña coraza para estar fuerte y poder cantar esto porque es una nave espacial que te pasa por encima”, expresó Torres emocionado.