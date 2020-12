Johnny Depp no se rinde y apela su caso por difamación

Johnny Depp no baja la guardia en su querella judicial con el diario The Sun, el cual calificó al actor como un “golpeador de mujeres” en un artículo durante su sonado divorcio de Amber Heard . Tras el veredicto publicado a principios de noviembre, en el que un juez determinaba que dicha publicación no había cometido difamación y que había pruebas sustanciales de que Depp había maltratado a su exmujer, la estrella de Hollywood apeló la decisión del magistrado.

El mismo juez negó el permiso a Depp para apelar ese mismo mes y expresó: “No considero que los motivos de apelación propuestos tengan una perspectiva razonable de éxito”. El también cantante tenía hasta el 7 de diciembre para rebatir la decisión del tribunal y ha acudido a la Corte de Apelaciones, organismo británico que supervisa las decisiones judiciales.

“El juicio surrealista de la corte en el Reino Unido no cambiará mi lucha por decir la verdad y confirmo que planeo apelar”, dijo en un comunicado después de que quedó fuera de la tercera entrega de la franquicia Fantastic Beasts.

Los términos de su apelación se desconocen hasta el momento, pero es claro el descontento que Johnny Depp siente con un veredicto que ha debilitado su imagen pública y le ha costado perder hasta una propuesta laboral con Warner Bros. cuyo rol será ocupado por Mads Mikkelsen a partir de ahora.

El mismo Depp emitió un comunicado en sus redes sociales, en dónde dio a entender que la decisión de la productora se debe al reciente fallo de la Corte inglesa, en relación a las acusaciones de violencia doméstica con su exesposa.



“Me siento conmovido por sus tantos mensajes de amor y preocupación, particularmente en los últimos días. En segundo término, deseo que sepan que por parte de Warner Bros. me pidieron renunciar a mi papel como Grindelwald, en Fantastic Beast, y respeto y estoy de acuerdo con esa petición”, informó sobre el papel del spin-off de la historia de Harry Potter.

