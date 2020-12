Hija de Lucero sorprende a todos al reaparecer junto a su padre por Navidad

Lucerito Mijares, hija de los cantantes Manuel Mijares y Lucero, sorprendió a todos sus seguidores al presentar su nueva proyecto musical junto a su padre dentro del marco de las fiestas navideñas. Tras la publicación del nuevo video de Mijares titulado Mi universo fue todo un acontecimiento en YouTube, la adolescente pudo demostrar una vez más su calidad vocal y dejar así abierta la gran posibilidad de su incursión a desarrollar su carrera como cantante.

©Custom La hija de Lucero debuta junto a su papá en un video navideño

En el video que ha sido compartido por el orgulloso papá podemos apreciar la gran complicidad artística que existe entre ambos con un despliegue interpretativo realmente imponente. “Mi Universo. Con mucha emoción los invito a ver el video del tema Mi Universo, donde mi Lucerito me acompaña nuevamente. Un tema súper padre ¡saludos!”, escribió el cantante.

En el conmovedor clip vemos a “La beba” luciendo acorde a la temporada con un suéter de estampados junto al árbol de Navidad. La escena caló fondo en la cantante Lucero quien no dudó en expresar su felicidad con un mensaje. “Qué regalo tan hermoso de Navidad. Espectacular, aplauso de pie. Esta canción juntos es una maravilla, bravo, mi Lucero Mijares, ¡hermosa!”, señaló la “ Novia de América” entre los comentarios.

A pesar de que este no fue su debut propiamente dicho como cantante sus padres siempre han destacado la gran voz que posee, como en aquella ocasión que hizo lo propio junto a su madre hace un tiempo atrás.,

Lucerito mostró ciertas dudas sobre si dedicarse al mundo del espectáculo como cantante o si seguir su propio camino de forma independiente, y fue su mamá quien dijo que a pesar de que ha tenido pocas apariciones con el público y de haber recibido una gran cantidad de elogios, ella misma no se cree el inmenso talento que tiene.

“Ella está en las nubes, que no se lo cree, me dice: ‘Mami, yo quisiera agradecerle profundamente a toda la gente’. Le digo: ‘Yo les haré saber’. Y nada, probando que le gusta el escenario y todo eso, pero te digo, no sé si algún día lo va a hacer profesionalmente o no”, comentó la también actriz de telenovelas.

