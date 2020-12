Nacho Mendoza revela que sus hijos ya conocen a su hermanita, la pequeña Mya

A pesar del complejo escenario que para todos ha representado el 2020, algunos como Nacho Mendoza han recibido muchas bendiciones a nivel personal. En julio pasado, el intérprete de Báilame se convirtió en padre de la pequeña Mya Michelle , su primera hija, junto a la presentadora Melany Mille . Para el cantante esta nueva paternidad representó todo un hito, pues se trata de su primera hija, ya que de relaciones anteriores es padre de cuatro varones. En entrevista con su paisana Viviana Gibelli, Nacho se sinceró sobre la llegada de su hija y compartió que sus tres hijos con Inger Devera , ya conocen a su media hermana.

Nacho y sus cuatro hijos recién se reencontraron luego de meses de no verse debido a la pandemia

Nacho se estableció en su natal Venezuela, en la Isla Margarita al lado de su actual pareja, Melany Mille y su recién nacida, Mya Michelle. Debido a la pandemia, el cantante no ha podido viajar de forma tan constante a Miami para ver a sus hijos. Sin embargo esto no fue impedimento para que los chicos conozcan a su hermanita. En la conversación con Gibelli, Nacho contó que el encuentro se dio a través de una videollamada y que su hijo Miguelito es el que está en alerta sobre las necesidades de su media hermana. “Miguelito, cada vez que hablo con él, he cometido el pequeño error de hacerlo sentir con responsabilidad de cuidar a su hermana, así que está todo el tiempo atento, como en emergencia con la niña”, explicó.



“Tengo que relajarlo un poquito más porque si es así a través de los videos, va a ser difícil cuando esté con ella, y tampoco esa sobreprotección de los hermanos porque va a tener 4 varones por encima de ella ¡que no quiero que no la dejen vivir! No le van a dejar tener un novio tranquila”, bromeó sobre la posibilidad de que sus hijos celen a su hermanita cuando sea mayor.