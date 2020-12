Jaime Camil le da el último adiós a su padre con una conmovedora carta

“Sabía ser amigo de verdad y siempre le buscaba el lado simpático a la vida y a las situaciones, era ¡un bromista empedernido! Bromas buenas y pesadas, o entendías su humor o no, no había medias tintas y si no te gustaba su humor, le importaba medio pepino. ¡Qué manera de vivir la vida, qué envidia de la manera en la que vivió su vida! Un cab** hecho y derecho, con una personalidad de titanio e imparable y una galanura incomparable, ¡qué guapo, carajo!”.

“Ojalá tuviera yo un pequeño porcentaje de su ‘debonair’ y su ‘joie de vivre’. He recibido mensajes y muestras de cariño de cientos y cientos de personas, pues claro, perdí a mi pá, pero la lluvia de mensajes, más que por el cariño y la solidaridad de toda la gente, son porque ¡qué bárbaro! Cómo te quiere, te aprecia, te reconoce y te agradece la gente, tus amigos y los hermanos de vida que escogiste. NADIE como tú, NADIE. Nadie podrá dejar la huella que dejaste, ni imitar tu generosidad, tu altruismo y tu alma arrolladora”.

“Gracias a todos por su amor, solidaridad y muestras de cariño, una disculpa si no los correspondía como se lo merecían o como mi papá lo hubiera hecho, pero en mi defensa, nadie hubiera podido corresponderles como él”.

“Papito hermoso. Gracias, vuela, ve a abrazar a los amigos que se te adelantaron y méntale la mad** al encargado por este 2020 porque sé que sin duda así te vas a llevar con él y lo vas a traer en chin**”.

La carta de Jaime a su papá concluye así: “Te lloro, te río, te reclamo, te extraño, te huelo, te abrazo en cada respiro, sé que el tiempo me ayudará a procesar y a entender que quizá ya no habrá respuesta cuando diga ‘Pá’, ya no me rascarás la espalda cuando me acueste arriba de ti (sí, desde luego lo seguía haciendo), pero sé que en cada sentimiento ahí estarás y me escucharás siempre y seguramente te reirás mucho de todo. Mi nombre es Jaime Camil y les aseguro que palidezco ante el verdadero, el original. Te amo”.

