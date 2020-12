Gianluca Vacchi, en su faceta más tierna, cambia los bailes por el biberón

Desde hace casi mes y medio Gianluca Vacchi conoció una nueva vida al lado de su novia, Sharon Fonseca. La pareja recibió la llegada de la cigüeña que llevó a sus brazos a su hija Blu Jerusalema, una pequeñita que les ha enseñado un nuevo significado de la vida. Por ello, al empresario italiano que se hizo famoso por sus bailes al ritmo latino, ahora se le puede ver en las redes sociales con tiernos videos en los que su bebé es la protagonista.

Esta vez fue la modelo venezolana quien compartió un bello momento entre padre e hija. Con la pequeña en brazos, Gianluca está muy atento dándole el biberón y arrullándola a la hora de la comida. Sharon, encantada con la faceta más tierna de su novio, no podía estar más que feliz. “Verte sosteniendo mi corazón me hace enamorarme cada día más de ti”, escribió junto al video la orgullosa mamá. Blu es la primera hija de ambos, una bebé que no ha hecho más que llenarlos de alegría. Y mientras ambos se adaptan a la maternidad, Gianluca está maravillado de tener a la nena en sus brazos. “Mi pequeña es muy afortunada de tenerte”, agregó Sharon.

¿Se parece a mamá o a papá?

Además de toda la ternura que hay en casa, el hogar de Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi también se contagia la diversión. Los felices papás por ahora “debaten” a quién se parecerá su pequeña Blu Jerusalema. Emocionados por ver qué rasgos heredó, publicaron un video con fotos de ambos cuando eran pequeños.