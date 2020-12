Daniella Álvarez revela que su pie derecho no volverá a funcionar

A seis meses de haber sufrido la amputación de su pierna izquierda , Daniella Álvarez dio a conocer que su pie derecho no volverá a funcionar. La modelo, quien representó a Colombia en Miss Universo hace años, anunció el pasado fin de semana, que debido a la isquemia que presentó hace unos meses los nervios de su extremidad inferior quedaron gravemente dañados, y que de acuerdo al diagnóstico de su doctor, difícilmente podrá mover el pie derecho de nueva cuenta.

Álvarez contó en ese video publicado en su Instagram que la semana pasada se realizó un estudio llamado electromiografía. Dicho estudio mostró que tenía una lesión muy grave de la rodilla para abajo. “’ (El doctor me dijo) tu nervio de la tibia y del peroné se dañaron completamente. La isquemia los afectó en su máxima expresión y difícilmente podrás volver a mover tu pie’”. La joven explicó que esos nervios son los que mandan la corriente a músculo de la tibia y el peroné para hacer la función de caminar, y que desafortunadamente, los suyos ya no estaban en condiciones de hacer eso.

Daniella contó que su mamá se puso muy triste por la noticia, sin embargo, ella prefirió tomarlo de la mejor manera, pues ha pasado por tanto en los últimos meses, que la noticia de su pie derecho no le afectó tanto. “Yo lo tomé súper bien y se preguntarán por qué no me entristecí o me puse a llorar… creo que la gente que ha pasado en una situación como la mía, que estuvo al borde de irse de este mundo o que tuvo tantos dolores y molestias como yo las tuve, después de tantos sacrificios y después de perder una pierna, pues una noticia así ya no nos da tan duro”.