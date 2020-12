Clarissa Molina y la travesía por recuperar su cuenta de Facebook

Clarissa Molina pasó horas de incertidumbre luego de que un grupo de personas robara su cuenta de Facebook. Por fortuna, la presentadora de El Gordo y la Flaca logró recuperar su página, y ahora con más calma contó lo mal que lo pasó durante noches sin dormir esperando que todo saliera a su favor.

©@clarissamolina Clarissa Molina sufrió por un hackeo a su cuenta de Facebook

“Ayer pasé una noche que no se pueden imaginar”, contó un poco estresada. “Gracias a Dios que me ayudaron. No fue fácil, fue difícil porque fue un proceso casi de un día entero... una noche entera, madrugada completa. Esta mañana ya me pudieron devolver la página”, dijo más tranquila.

Y es que no se trataba sólo de perder el control de su perfil, sino que los culpables publicaron contenido que no tenía relación con ella. “Empezaron a poner videos súper extraños, por ejemplo de mujeres menéandose raro... bueno, en fin”, dijo sin entrar más en detalle de los posts que ya quedaron atrás.

©@clarissamolina Clarissa Molina está más tranquila ahora que puede tener el control de las publicaciones en su nombre

Clarissa sufrió por haber perdido su página no sólo por las publicaciones que ahí tenía, sino porque es parte de su trabajo desde que inició su carrera en la televisión. “Me costó tanto trabajo, Dios mío, querer quitarme la página que con tanto esfuerzo yo y un equipo ha formado desde que yo empecé Nuestra Belleza Latina, y ustedes me han ayudado a tener esta página”, explicó.

Los culpables, en la mira

La amiga de Raúl de Molina y Lili Estefan no sólo no podía creer que la gente se haya atrevido a arrebatarle algo por lo que trabajó tanto, sino que trató de ahondar en el por qué no quería echar todo por la borda.

“Me ven y dicen: ‘Ay, es una página’, pero esta página de Facebook, créeme que me ha costado bastante crearla, mantenerla, para estar conectada con ustedes”, dijo.