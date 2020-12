Ximena Duque y el susto que vivió en la recta final de su embarazo

Ximena pasó por lo mismo el pasado fin de semana, cuando salió a comer con su esposo. En Instagram stories, compartió que una chica se acercó a su mesa y le pidió una fotografía. La artista detalló que su fan la tomó desprevenida, pues en la mesa ella ya estaba sin la mascarilla, ya que estaba por consumir sus alimentos. Un par de días después de este encuentro, la empresaria empezó a sentir mal y entró en pánico al pensar que podía tener COVID y haber contagiado a los suyos. “Creo que no me lo hubiera perdonado jamás si yo hubiera traído el virus a mi casa y hubiera contagiado a mi mamá o a mis hijos. Conciencia mi gente, sobre todo si somos madres…”.

Al saber que ella y los suyos dieron negativo al virus, advirtió que no bajará la guardia. “Ahorita más que nunca voy a tomar muchas más medidas… Estoy a dos meses y medio de dar a luz, tenemos que cuidar a nuestros seres queridos. Si tienen ustedes a sus papás, a sus abuelitos, esto es delicado. No se ha ido (el COVID-19), no se irá todavía por un tiempo, así que les quiero compartir esto porque como mamá me sentí muy mal, me sentí irresponsable de no haber tenido el coraje de haber dicho ‘no, me tengo que cuidar lo siento’”.

