¡Sin límites! Daniella Álvarez vuelve a manejar tras la amputación de su pierna

“¡Dios me demuestra que no hay imposibles cuando hay ganas y voluntad! Eso sumado al amor de la familia que especialmente en momentos difíciles nos ayudan, nos motivan y nos impulsan para salir adelante. Hace muchos años mi papá me dio este empujoncito para aprender a montar bicicleta y hoy me lo da mi hermano Ricky”, anotó feliz de poder rodar por sí misma.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.