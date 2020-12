Verónica Castro revela cómo fue su encuentro con Maradona y la amistad que los unió

Tras el súbito fallecimiento de Diego Armando Maradona el pasado 25 de noviembre, salieron a relucir cientos de anécdotas sobre su vida profesional, así como de su faceta más personal. Algunos recordaron aquella ocasión en la que ‘El 10’ visitó México en 1982 con el Boca Juniors, para enfrentarse al Club América. Curiosamente, una de las primeras cosas que el argentino pidió hacer en tierra azteca fue conocer a la mismísima Verónica Castro , quien, por aquel entonces, estaba en su apogeo en las telenovelas mexicanas.

©GettyImages Maradona era un gran admirador de Verónica Castro

En entrevista con Ventaneando (Tv Azteca), la actriz habló de cómo fue su encuentro con Maradona y de la bonita amistad que surgió entre ellos. También confesó que sí, había cierta atracción física entre ellos, pero que no sucedió nada más. “Me alegra mucho que me haya buscado, pues es era una emoción muy grande, yo admiradora pasional de él (Maradona) también. Era guapísimo, guapísimo, un súper encuentro, yo admiradora de él, me gustaba mucho jugar fútbol y estaba tomando clases en el club. De hecho, por eso le encontré el gusto a ver al señor. Porque para mí era muy importante y cuando me enteré de que el América jugaba contra la gente que venía de Argentina, pues me emocioné mucho, siempre ha sido la figura más importante”.

©GettyImages Para la actriz, conocer a Maradona fue un gran acontecimiento en su vida: “Fue tan bonito, una especie de sueño cumplido mío”

La actriz comentó que el encuentro con Maradona fue gracias al periodista deportivo Fernando Schwartz. “Cuando me llaman fue rarísimo porque obviamente me enteré de que jugaba el América contra la gente de Argentina y yo estaba en un salón de belleza y de repente recibí la llamada, me invitaron a conocer a Maradona y yo encantadísima”, recordó la actriz.