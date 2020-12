Alejandra Espinoza revela que tiene un problema por sus implantes

“Se me está encapsulando el seno derecho. Entonces tengo que ir a hacerme otros exámenes a ver qué pasa”, dijo sobre este problema común entre las mujeres con implantes, que se debe a que el cuerpo detecta algo extraño, lo recubre con tejido y se puede solucionar con cirugía estética. Por ello es que Alejandra podría ser intervenida una vez más.

Habló de su cirugía de forma abierta

En 2019, la presentadora de TV se sometió a una cirugía estética durante uno de sus viajes a Colombia. En sus publicaciones en las redes sociales, contó de manera abierta que se había sometido a la cirugía. “Yo sé que les había dicho que me iba a operar las bubis, no porque quería sino porque tenía. Ya habían pasado 10 años desde que me las operé la primera vez y, aunque no parecía, tenía implantes entonces me los tenía que cambiar y efectivamente me los cambié, así que estoy estrenando bubis”, explicó.

©@alejandraespinoza Alejandra presumió su nuevo físico cuando iba a ser presentadora de los Premios Juventud 2019

“El tamaño de la prótesis es igual, simplemente están más juntitas que antes, entonces ahora visualmente no se ve igual... Ahora que están juntitas se ve más bonita la ropa”, dijo contenta en ese entonces.

En 2007, la esposa de Anibal Marrero se sometió a su primera cirugía, en la que se hizo una reducción, ya que no estaba contenta con el tamaño que tenía. “A los 16 años empecé a desarrollarme de adelante y no estaba muy contenta al respecto. Y eso fue algo muy personal porque todas mis hermanas son de bubis grandes y a todas les encanta y a mí nunca me gustaron”, aclaró.