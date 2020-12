Así fue el reencuentro de Nacho Mendoza con sus hijos luego de varios meses

En una entrevista exclusiva para HOLA! USA , Nacho compartió cómo fue que sus hijos reaccionaron a la llegada de Mya. “Mi hijo mayor fue como que no asimilaba esto, porque él ha visto nacer a todos sus hermanos y él es de un vientre distinto. Fue como una sorpresa, no lo asimilaba y se preguntaba: ¿cómo hago, cómo se cuida a una niña? Y se pone a pensar de manera natural cómo la cuida, que pasará cuando sea grande y los niños, muy emocionado”, indicó Nacho.

Pero, Miguel, quien está por cumplir 10 años, al parecer no lo tomó tan bien, aunque después cambió de opinión y entendió. “Miguelito, si fue como un sentimiento diferente porque ya va para 10 años y sabe que es una bendición, pero fue difícil para él. Por una parte, la emoción y por otro lado el hecho de saber que su papá está haciendo otra familia. Tuve que tener esa conversación con él en particular y decirle: ‘mira, papi, mi amor por ti es irremplazable. Mi amor por ti es por ti, mi amor por Santiago es por Santiago y mi amor por Matías es por Matías. Nada, ni nadie va a modificar eso, tienes que contentarte porque tu hermanita es una bendición para nuestras vidas y va a ser la princesa de todos’”.

Nacho comentó que, al día siguiente de esa conversación con su hijo, el pequeño lo entendió a la perfección y le llamó para expresarle su sentir. “Al otro día me llamó y me dijo: ‘Papi, ya puedo hablar y me siento contento. Mi mamá me explicó que tú estás para nosotros siempre’, al final todo ha sido muy bonito”.