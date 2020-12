El tierno reclamo de Alaïa a Adamari López ¡por ser impuntual!

Aunque tiene cinco años, Alaïa tiene su propio carácter y gusto para que se hagan las cosas de la manera correcta. Algo que pudimos confirmar en uno de los más recientes videos de Adamari López, en el que compartió que su hija además de ocurrente, es muy exigente cuando se trata de la puntualidad.

Adamari López y Toni Costa tienen los horarios bien divididos cuando se trata de cumplir con las múltiples actividades de su hija, Alaïa. Por la mañana, cuando la presentadora está en el foro de Un Nuevo Día , es el bailarín quien lleva a la niña a la escuela. Y por la tarde, la Chaparrita de Telemundo pasa por ella, pero debe hacer una fila en el auto para permitir que otros padres de familia recojan a sus hijos.

©@adamarilopez Alaïa le reclamó a mamá por no llegar a tiempo

Fue en este divertido clip en el que nos enteramos que Alaïa no tiene paciencia para esperar y le gusta la puntualidad. “Trato de llegar primero porque el otro día se quejó de que no la estaba buscando temprano, y me asombró porque por lo general ella sale a las 2:30 de la tarde y yo llego a la 1:50 o dos como muy tarde, pero hay papás que llegan antes que yo”, explicó mientras hacía fila para buscar a su nena.

Adamari se justificó y aseguró que no llega tarde por Alaïa, e incluso es de las primeras en llegar a la escuela. “Ahora soy el cuarto (puesto)... y ese día ella estaba ofendida porque era como el séptimo carro y que no la había buscado temprano porque no había sido de los primeros. ¿A ustedes les pasa eso?”, preguntó a sus seguidores en las redes sociales.

¡Igualita a mamá!

Adamari aceptó que este detalle en la personalidad de su hija es algo que heredó de ella. “A mí no me gusta que esté esperando. Por lo general yo tampoco esperaba a mi mamá cuando me iba a buscar, y eso que ella era maestra. Entonces no me gusta hacerla esperar. Antes la sentaban afuera en lo que los papás llegaban”, explicó.