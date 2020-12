Gloria Estefan confiesa que tuvo COVID-19: ‘Alguien se me acercó cuando estaba cenando’

Nadie está exento del contagio de COVID-19, una enfermedad que desde hace un año tiene en vilo al mundo entero. Aunque los avances por una vacuna parecen prometedores, la realidad es que aún no hay cura y la única manera de prevenirlo es una adecuada higiene y mantener una distancia de seis pies con las personas. Gloria Estefan es el caso más reciente de las celebridades en confesarse víctimas del Coronavirus, el cual está segura que contrajo en una salida a cenar.

A pesar de ser muy cuidadosa para evitar enfermarse, hubo un momento en el que Gloria estuvo vulnerable. “El 30 de octubre fue la única vez que salí de casa y la razón por la que comparto esto es porque quiero que sepan lo altamente contagioso que es”, dijo para su público.

La tía de Lili Estefan recordó que tres o cuatro miembros de su familia salieron a cenar aquella noche y aunque se aseguró de usar mascarilla, el virus llegó a su sistema, más no al de sus acompañantes. “Lo único que puedo imaginar es que alguien se me acercó cuando estaba comiendo y me dio una palmada en el hombro. Estaba muy cerca y no usaba mascarilla. Me dijo cosas lindas, pero es lo único que he hecho fuera durante meses”, detalló.

©@holagemeny Aunque Gloria Estefan di opositivo a COVID-19, su familia está a salvo

El 5 de noviembre, la esposa de Emilio Estefan se dio cuenta de que había contraído el virus cuando comía en casa y el pollo que había preparado su chef no tenía sabor. Un día después su desayuno también estaba insípido y la sopa que tomó carecía de aroma. “Entonces me empecé a asustar, como todos, porque el miedo es una gran parte de todo esto”, aseguró

Una recuperación en casa y lejos de sus seres queridos

Tras hacerse la prueba el 8 de noviembre, Gloria confirmó sus sospechas cuando el resultado del test fue positivo. “Me encerré en el segundo piso de mi casa por dos semanas y no dejé que nadie subiera”, explicó sobre su recuperación.