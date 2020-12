Myrka Dellanos denuncia el robo y ‘hackeo’ de su cuenta de Facebook

Desafortunadamente, Myrka Dellanos se ha sumado a las estadísticas de personas que sufren el hackeo de alguna de sus redes sociales. La periodista dio a conocer a través de Instagram que alguien le había robado su cuenta de Facebook y que estaba publicando contenido inapropiado. La comunicadora detalló que intentó cambiar la contraseña de su perfil, pero las cosas se complicaron más, pues ahora ya no puede ni ingresar a su cuenta.

©@myrkadellanos La periodista de 55 años pidió ayuda a sus seguidores

“Sí, me hicieron hacking... Me hackearon mi cuenta de Facebook y están poniendo fotos inapropiadas. Traté de entrar y cambiar el password en seguida que alguien me alertó, y ahora una persona se puso como administradora y a mi me cerraron de la cuenta”, contó Dellanos a través de un video publicado en su Instagram, donde tiene más de un millón de followers.

A través de ese mismo medio, la comunicadora de raíces cubanas pidió ayuda a sus seguidores, pues ya reportó lo sucedido a Facebook, pero aún no resuelven su caso. María Celeste Arrarás, una de sus mejores amigas, le mostró su solidaridad: “¡Que se resuelva pronto! Que poca vergüenza...”. Los fans de la periodista también le dejaron unos mensajes solidarios, esperando que recupere su página de Facebook lo antes posible. “Confiando en Dios todo se resolverá de la mejor manera”, “No te preocupes nosotros sabemos que eres una mujer íntegra”, “Me imaginé que no que no eras tú cuando miré esas fotos”, fueron solo algunos de los mensajes que sus fieles fans le enviaron.