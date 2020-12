El regreso triunfal de Francisca Lachapel a ‘Despierta América’, tras superar el COVID-19

Cantando y bailando, así fue como Francisca entró al foro y agradeció a todos por el apoyo que recibió a lo largo de su enfermedad. La también modelo no podía ocultar su felicidad por regresar al estudio de televisión, pues desde septiembre pasado no había pisado el foro del matutino, debido a que se estaba cuidando para poder participar en Tu Cara Me Suena y evitar un contagio. Desafortunadamente, el pasado 4 de noviembre, ‘Fran’ anunció que había dado positivo a coronavirus, por lo que tuvo que dejar la competencia.

“Con todo mi corazón, estoy aquí, yo los veo, estoy en el sofá del estudio y quiero llorar”, dijo la presentadora. “El COVID me dejó más llorona. Me siento bien, me siento contenta, me siento afortunada, bendecida de que no me fue tan mal como le ha ido a tanta gente. (Estoy) con ánimos de tomar mi vida, de dejar esto en el pasado, ¡ni si quiera contárselo a mis nietos!”.