Fernanda Castillo y su bella sesión de fotos embarazada

“Me cuida desde el principio, no me he sentido mal nunca y un día me comí algo que no me debí haber comido y me acuerdo que tuve náuseas pero nunca vomité y entonces mi sensación para con el bebé es: ‘yo te estoy cuidando, mamá’”, puntualizó.

Finalmente, Fer revela que durante este proceso ha fortalecido un lado su esencia, se siente una mujer nueva y no se ha permitido bajar la guardia para nada, ya que es consciente que su pequeño la necesita al 100 por ciento.

©Revista Noir. La actriz mexicana está comprometida con el actor Erik Hayser

“He aprendido a que mi vulnerabilidad no me pone en riesgo y él lo sabe. Ahora soy más sensible y él me ha enseñado a que está bien y, sobre todo, que me puedo dejar proteger. No sé exactamente cómo explicarlo pero esta sensación es muy bonita y me alegro mucho haberme permitido vivir esta etapa de ser mamá”, concluyó.