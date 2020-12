Alejandro Fernández y la tierna felicitación de cumpleaños a sus hijas: ‘Las amo, mis niñas’

Para Alejandro Fernández no hay fechas más especiales en su calendario que las de los cumpleaños de sus cinco hijos. Recientemente, ‘El Potrillo’ celebró un año más de vida de sus hijas Camila y América Fernández, quienes cumplieron 23 años el pasado 30 de noviembre. Las chicas, quienes son fruto del primer matrimonio del cantante con América Guinart, recibieron unas cálidas felicitaciones por parte de sus orgullosos padres, quienes les dedicaron los mensajes más tiernos en los que dejaron ver que no caben en su asombro por el hecho de que sus hijas ya son todas unas adultas y que una de ellas, Camila, ya está casada .

©@americafdzzg Camila y América Fernández cumplieron 23 años

En su cuenta de Instagram, el cantante compartió un par de fotografías en las que aparece con las gemelas y escribió: “No pasa un solo día en el que no piense que soy el hombre más afortunado del mundo y eso se lo debo a mi familia. Que Dios las bendiga todos los días y que, sea donde sea que la vida las lleve, sean las más felices siempre. Las amo, mis niñas. ♥️¡Feliz cumpleaños @camifdzoficial y @americafdzzg!”.

©@alexoficial Con estas imágenes, el cantante felicitó a sus dos hijas

América, quien también es mamá de Alex Jr., el primogénito de ‘El Potrillo’, le dedicó unas palabras a sus hijas y recordó una curiosa anécdota de su embarazo, pues su médico no podía creer que ella –quien tiene una gemela—estuviera esperando ¡gemelas! Algo que, de acuerdo a la ciencia es poco usual. “El doctor siempre me dijo: ‘no es común que un gemelo tenga gemelos, eso suele heredarse en futuras generaciones’. ¡Cuando él mismo me dijo que venían dos, yo no lo podía creer! No cabe duda de que Dios tiene planes divinos y perfectos como lo son ellas para mí. ¡¡Son las mejores hijas!! Hace 23 años llegaron al mundo en condiciones complicadas pero las tres nos aferramos a la vida para vivirla juntas, unidas y llenas de amor 🙏🏻 ❤️ Que Dios les de mínimo 100 años más con salud y felicidad y nos deje vivir juntas lo más que se pueda. Las amo ❤️”.