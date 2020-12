Francisca Lachapel anuncia que está libre de coronavirus

Luego de casi un mes de estar lidiando con el coronavirus , Francisca Lachapel al fin ha anunciado la noticia más feliz de todas: ¡está libre de la enfermedad! La presentadora de televisión hizo el anuncio a través de Despierta América , y sus compañeros del matutino lo celebraron por todo lo alto, pues aseguran que la extrañan muchísimo. Lo mejor de todo es que a partir de este miércoles, ‘Fran’ regresará al estudio con una energía renovada y todas las ganas para seguir adelante en ‘La casita más feliz de la televisión’.

©@franciscalachapel Francisca Lachapel celebra que está libre de COVID-19

En un enlace del estudio a su casa, la dominicana comentó: “Estoy tan pero tan contenta de decirles que gracias a Dios ya di negativa”, dijo con una gran sonrisa y un brillo en los ojos. “Por fin, ya no tengo ese virus en mi cuerpo. Estoy agradecidísima porque estoy viva, estoy sana hasta me siento un poquito más juiciosa porque esta experiencia te hace replantear muchas cosas pero lo más importante es que ya puedo pasar esa página y seguir adelante con mi vida. ¡Mañana me tienen en el estudio!”.

Karla Martínez, Raúl González, Carlos Calderón y Satcha Pretto celebraron la buena noticia que les dio su compañera y se alegraron por tenerla de regreso en el matutino de Univision . A pesar de que ‘Fran’ hacía sus enlaces desde casa, no era lo mismo que estar en el set con sus compañeros. Además de tener que trabajar desde casa, Francisca tuvo que dejar el show de Tu cara me suena, programa para el cual se había preparado arduamente y que estaba disfrutando al máximo. Debido a su diagnóstico, la dominicana se despidió de la competencia, hecho que la tenía un poco triste. Por fortuna, ‘Fran’ ya está recuperada y lista para dar lo mejor de sí en sus proyectos profesionales.