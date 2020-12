Cynthia Alesco nos cuenta en exclusiva cómo se siente tras la separación con Mark Tacher

Hubo versiones de que todo cambió cuando empezaste a trabajar en una serie, ¿fue cierto?

Yo estoy en paz. Estoy a gusto, feliz, tengo trabajo gracias a Dios. Entonces al final la gente es libre de opinar lo que quiera. Y, ¿qué te puedo decir? Puedo hablar por mí. Para no pensar en el dolor, en lo triste y todo lo que generan las relaciones rotas, me puse a escribir y a pensar en el dolor que estaba pasando. Luego uno se enfrasca en su dolor: ‘y es que me hicieron’. Lo más fácil es culpar al otro siempre y no creo que tienes un crecimiento como ser humano si te la pasas apuntando al de enfrente. Para no hacer eso, me puse a buscar cómo ayudar a los demás. Es un momento muy fuerte en el mundo y de todo lo malo viene la inspiración.

¿Qué habrías hecho diferente en esta relación?

Muchas cosas. Como todos, ya que pasa el tiempo, luego nos ponemos a pensar, pero al final creo que estoy muy feliz ahora. Por más que nos duela en el momento, hay que confiar siempre en nuestro Dios o en quien quieran creer, el Universo, la magia, ustedes... Las cosas pasan por algo. No hubiera hecho nada diferente, si hubiera sido así no habría pasado lo que pasó y ahorita no estaría aquí. El mensaje que quiero dar es que busques dentro de ti, no apuntes para afuera, no señales, no avientes la culpa. Siempre busca tu responsabilidad en lo que pasa y solamente así entenderemos y podremos ir al siguiente nivel como seres humanos.

¿Aún crees en el amor?

¡Por supuesto! En el amor nunca voy a dejar de creer. Soy una romántica empedernida. Por más que en un momento diga: ‘¡Ay, ya no quiero!’, ya sabes, el drama de la vida, al final siempre vuelves a caer en el amor y qué bendición porque es lo más bonito que hay en el mundo. Quiero llevar el mensaje a las mujeres de que no importa lo que nos pase, lo que importa es lo que hace con lo que te pasa. Qué es lo que vas a generar de ahí. Como digo, o vendes pañuelos o los usas para llorar. ¡Hay que ponernos a vender pañuelos, es hora! Hay que darle la vuelta al dolor, al drama de nuestras vidas. A mí las personas que más me ayudaron en este proceso fueron las mismas mujeres. De verdad, hay que unirnos porque juntas vamos a ser más y mejores.

Actualmente eres parte de la serie De Brutas Nada, en donde te disfrazas mucho

Salgo la mitad de mi participación en disfraz. Me gustó mucho hacer ese personaje (Lorena) porque de verdad me divertí mucho, por el combo, por toda la gente que estaba detrás, en la producción, por mis compañeros. Lorena es una cosplayer y cuando me dijeron fue como: ‘Ajá... sí. ¡Qué divertido!’ Pero no tenía idea de lo que me estaban hablando. Me puse a investigar y me di cuenta que hay todo un mundo alterno al nuestro, a la realidad que vivimos nosotros. Son personas que gozan de disfrazarse de personajes de ficción, de historietas, de cómics. Hacen todo un mundo, fiestas privadas, se disfrazan e interpretan diferentes roles. Lorena es una persona cuando está disfrazada y otra cuando está sin disfraz y eso era lo enriquecedor y divertido, vivir esta dualidad en un solo personaje.