¡Boda secreta! Karina Banda y Carlos Ponce sellaron su amor en un ceremonia íntima

Karina: Una de las cosas que a mí me encanta de Carlos, desde el principio, es que tiene una actitud buena, aparte de su inteligencia, que está bien guapo, que es súper buen papá, es muy chistoso y siempre tiene una buena actitud ante las circunstancias y yo me identifico mucho con él. No podría estar con alguien negativo, no puedo ni siquiera tener una amistad porque va en contra de todo lo que creo y en ese aspecto, él y yo encajamos muy bien porque los dos somos igualitos y nos reímos de las cosas y les sacamos la vuelta, lo mismo pasa cuando algún día llegamos a tener una discusión … ya pasó, y de verdad, no es broma, cada cosa que vivimos sabemos que es un aprendizaje.

Carlos: A mí la convivencia me hizo reiterar que Karina es la mujer con la que quiero estar, a Karina la convivencia le hizo aprender a cocinar mi comida favorita. Honestamente, hay muchas cosas, sabíamos que somos una pareja que se complementa muy bien pero de momento surgen cosas nuevas y todas fueron buenas. Usualmente uno tiene que aprender a vivir el uno con el otro, hay cositas que te molestan acá, en el caso mío (yo no sé no puedo hablar por Karina) todo era como un bono: ‘¡Ah, eso también!, ¡ah, que bueno aquello, qué maravilla!’. Me sigo sorprendiendo mucho con muchas cosas.

¿Piensan tener hijos?

Karina: Cuando uno va a darse la oportunidad de conocer a alguien, creo que lo más importante es saber que los dos están en la misma página y que van para el mismo camino. Ni te hago perder el tiempo ni yo pierdo el mío; ni me ilusiono ni te ilusiones. Él me dijo: ¿cuáles son tus planes? Y le respondí: ‘mira, la verdad me encantaría casarme, me encantaría ser mamá’. Lo peor que puedes hacer es asumir, ¿no?, entonces las cosas se preguntan, se hablan. Honestamente, no es algo [tener hijos] en lo que estemos ahorita pensando y no hay apuro para nada. Estamos disfrutando nuestros primeros meses de matrimonio. Cuando estás con alguien que tiene hijos, que también los adoro y los quiero mucho, veo de verdad el trabajo y la responsabilidad.