Fallece mamá de Edith González a los 89 años

Un duro golpe más para la familia de Edith González. Este sábado falleció a los 89 años de edad Doña Ofelia Fuentes, madre de la actriz mexicana. La triste noticia fue confirmada por su hijo y nietas a través de un comunicado publicado en las redes sociales.

©LagenciaMexico Doña Ofelia sufrió mucho la partida de su hija

“En nombre de Víctor Manuel González Fuentes, Ukume González y Constanza Creel González, informamos a nuestros amigos y a la opinión pública en general el lamentable deceso de la señora Ofelia Fuentes, madre de la querida y recordada actriz Edith González”, se puede leer en Twitter.

Fue también por este medio que la familia de Doña Ofelia explicó que las causas del deceso se deben a enfermedades crónicas que se desarrollaron y agravaron en el último año. En cuanto a los servicios funerarios, aseguraron que se llevarán a cabo de manera privada no sólo por la pandemia, sino por la triste situación para la familia. “(Se) Agradece el apoyo y cariño demostrados durante este último año que ha sido tan difícil para la familia”, continúa el comunicado.

De forma emotiva, dieron un último adiós a la mujer. “Siempre la recordaremos como la mujer alegre, rebelde, carismática y amorosa; fiel cómplice de sus nietas e hijos Víctor Manuel y Edith, de quien fuera eterna compañera y con quien seguramente ya se encuentra reunida en la paz de Dios”, expresaron.

Un mensaje del viudo de su hija

Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, se tomó un omento para despedir a quien fuera su suegra por más de una década. “Guardo con cariño todos los gratos recuerdos y sonrisas compartidas. Buen viaje querida Ofelia. Descanse en Paz”, escribió en su cuenta de Instagram.

©@lazomargain Edith y su mamá eran bastante unidas

En los últimos meses, medios locales informaron que luego del lamentable fallecimiento de Edith el 13 de junio de 2019, su madre no aceptaba la perdida. Lorena Velázquez, amiga de la familia, contó al programa Ventaneando que Doña Ofelia a veces no recordaba lo que había sucedido y pensaba que Edith ya no iba a visitarla.