Rodner Figueroa rompe en llanto al recordar a su mamá

Rodner Figueroa no logró contener sus sentimientos al recordar a su madre, Doña Eucaris Rigual. Y es que durante la transmisión especial del Día de Acción de Gracias de Telemundo, para el venezolano fue imposible no pensar en la nueva realidad que afronta desde hace unos meses, cuando dio el último adiós a su amada madre.

©@rodnerfigueroa Rodner Figueroa se conmovió al pensar en los días que no pasará junto a su mamá

“Me emocioné mucho al final de esta transmisión cuando vi a Santa porque es la primera vez que paso unas navidades sin mi mamá y no me pude contener y me quería disculpar con el público”, dijo el presentador de Al Rojo Vivo durante el tradicional desfile de los almacenes Macy‘s que realizan por las calles de Nueva York en víspera de Thanksgiving.

“No lo pude aguantar, no lo pude aguantar”, expresó conmovido al recordar que este año será muy diferente al pasado y a lo que estaba acostumbrado. “Pasó Santa Claus y pensé en las fiestas navideñas y pensar en mi mamá en este día tan especial fue algo complicado para mí”, dijo el conductor de 48 años.

2020, un año bastante difícil

Fue en febrero pasado cuando Doña Eucaris falleció a los 84 años de edad. Para Rodner fue un golpe muy duro que lo hizo reflexionar al encontrarse en las fechas en las que las familias sueles estar más unidas.