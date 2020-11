La demanda contra Christian Chávez que pondría en riesgo el reencuentro de RBD

“Si algún concierto, alguna actividad profesional que llegara a tener la contraparte se cruza con la imposición de una medida cautelar que impida la salida del territorio o de una demarcación o inclusive la aplicación de una prisión preventiva justificada, pues evidentemente no podría estar en dicha actividad profesional”, dijo el abogado.

En tanto, Chistian Chávez tiene prohibido acercarse o contactar a Maico, ya que de hacerlo e intimidarlo, el también actor podría pagar una multa o permanecer arrestado por 36 horas.

Meses atrás, Chávez se refirió al tema y aseguró que su ex intentaba chantajearlo. “Estoy pasando por un proceso un poco complicado que se va a arreglar por la vía legal; ya se están tomando acciones. Yo no pienso difamar a nadie porque no está en mi esencia y no es lo que busco. Creo fielmente en la justicia y en la verdad”, dijo.

“Lo que sí les puedo decir es que las relaciones tóxicas son algo que te puede costar muchísimo si no alzas la voz desde un principio. Es muy fácil de pronto darle el consejo a tu amigo, a un familiar, pero de pronto verlo en ti mismo... uno tiende de pronto a romantizar ciertas situaciones”, finalizó.