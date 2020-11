Gloria Estefan comparte que la pérdida de su madre le impedía hacer música nueva

Para Gloria Estefan no hay dolor más grande que la partida de su mamá, quien falleció el 17 de junio de 2017. La ausencia de la señora Gloria Fajardo ocasionó tal impacto en la intérprete cubana, que durante un año no tuvo la capacidad de hacer nueva música. Esta dura confesión la hizo en el nuevo episodio del programa Red Table Talk: The Estefans , en el cual también aparecen su hija, Emily Estefan y su famosa sobrina, Lili Estefan , conocida por ser conductora de El Gordo y la Flaca (Univision).

©@gloriaestefan Lili, Gloria, Rebecca y Emily en el más reciente episodio de Red Table Talk

En el más reciente capítulo, llamado Sanar después de una pérdida, las Estefan, junto con Rebecca, la hermana de Gloria, hablan de cómo les impactó el fallecimiento de la señora Fajardo, quien, según las propias palabras de la cantante, era la “columna vertebral” de su hogar.

Loading the player...

“Hace solo tres años, mi hermana Rebecca y yo perdimos a nuestra amada madre. Mi mamá tuvo una larga vida… y todavía sigo hablando con ella, antes del programa, hablo con ella en el carro, también en la bañera”, contó la intérprete de Conga.

©@gloriaestefan Emily, Gloria Estefan, Sasha; el nieto de Gloria, doña Gloria Fajardo y Rebecca

Ahí reunidas, las cuatro recordaron los últimos momentos de doña Gloria y con la voz entrecortada compartieron cómo fue que todos los le dieron el último adiós en su lecho, donde poco a poco fue descendiendo su ritmo cardíaco. “Cuando mi hermana ‘Becky’ y yo perdimos a nuestra mamá en 2017, una parte de nosotros se fue con ella”, dijo la premiada cantante.