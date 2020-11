Elizabeth Gutiérrez más agradecida que nunca por la recuperación de su hijo ‘Tophy’

Para William Levy y Elizabeth Gutiérrez este 2020 sí que ha sido todo un desafío, pues además de pasar por una mudanza, la cirugía de la actriz en tiempos de COVID y la pandemia en sí, como familia tuvieron que hacer frente al aparatoso accidente que sufrió Christopher Alexander , el hijo mayor de la pareja. En pleno Thanksgiving , Elizabeth expresó lo agradecida que se siente porque sus dos hijos están sanos, y que ‘Tophy’ está recuperándose satisfactoriamente.

©@gutierrezelizabeth_ Elizabeth Gutiérrez pasó Thanksgiving rodeada por el amor de sus hijos

En su cuenta de Instagram, la orgullosa mamá de ‘Tophy’ y Kailey Levy compartió el siguiente mensaje, en el que se mostró más agradecida que nunca con todos aquellos que mantuvieron a su familia entre sus oraciones, así como con seres queridos, amigos y profesionales que estuvieron al pendiente de su hijo mayor. “Siempre he tenido mucho q agradecer, pero este año ha sido un año en el que he sentido que todas mis oraciones han sido escuchadas que mis hijos han sido protegidos aun cuando yo no estaba con ellos... que la vida te pone pruebas de fe, que tal vez no todo sea color de rosa, pero sientes en cada paso de fe que tomas la presencia de Dios en tu vida… Dios tiene el control y escribe tu vida”, se lee al inicio de su mensaje.

“Hoy más que nunca me siento bendecida, agradecida con todas las personas, doctores, familia que no nos han dejado solos ni un minuto. Gracias a ustedes que nos mandan mensajes, regalos pensando que tal vez no los veamos… los vemos y se los agradecemos infinitamente. Mi ‘Toty’ está mucho mejor de cuando empezamos, pero seguimos con su recuperación. ¡Si antes admiraba su fuerza ahora lo admiro más! ¡Esa fuerza mental combinada con su fe en Dios ha sido el mejor remedio! Gracias, gracias, gracias a todos ustedes por sus innumerables oraciones por sus mensajes y su cariño. ¡Bendiciones en este y todos los días! 🙏🏼 Happy Thanksgiving 🍁 @christopherlevy @kaileylevy19”.

A casi dos meses del accidente que sufrió el chico de 14 años, se sabe que poco a poco va dando grandes pasos hacia su total recuperación. A inicios de octubre se dio a conocer que el hijo mayor de William y Elizabeth había sufrido un accidente de tránsito a bordo de un carrito de golf, en las inmediaciones de la ciudad de Weston, Florida. De acuerdo con los reportes, ‘Tophy’ iba en compañía de otras dos chicas, de 13 y 14 años, en el cochecito, y al intentar dar vuelta en una curva muy cerrada, el vehículo volcó.