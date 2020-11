Karol G cumple su gran sueño de participar en el desfile de Macy’s por Thanksgiving

Tras su espectacular presentación en los Latin Grammy, Karol G cumplió uno de sus más grandes sueños: participar en el tradicional desfile de Thanksgiving organizado por Macy’s en la ciudad de Nueva York. Aunque fue un desfile diferente por las medidas sanitarias que se han tomado contra el COVID- 19, la intérprete colombiana disfrutó al máximo esta oportunidad única. La cantante se dejó ver con un nuevo cambio de look, pues lució una cabellera azul verdosa la cual destacaba de su atuendo all in white, perfecto para la temporada.

©GettyImages Karol G en el desfile anual de Macy’s en Nueva York

Durante su participación en el desfile, el cual no contó con asistencia del público, pero sí con los tradicionales inflables, Karol G interpretó algunos de sus más grandes éxitos como Ay, Dios mío! y Tusa. En su cuenta de Instagram, Karol G, cuyo nombre real es el de Carolina Giraldo Navarro, compartió su emoción por formar parte del Macy’s Parade, pues era algo que había soñado desde hace tiempo y que solía ver en la televisión como una espectadora más. “Y así fue como pasé de verlo en TV a cantar en el Macy’s Thanksgiving Day Parade ⭐️⭐️⭐️ ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia !🍁🦃”.

©GettyImages Karol G cantó sus éxitos Ay, Dios mío! y Tusa

Jessica Giraldo, una de sus hermanas, compartió en sus redes sociales el video de la participación de Karol G y expresó lo feliz que estaba del gran logro de Karol. “Orgullosa de tu maravillosa participación en la Parada de Maycs ❤️🦃🐷 @karolg”. Otro de los integrantes de la familia Giraldo también se mostró emocionado por Karol; nos referimos a su padre, quien comentó su post en Instagram con lo siguiente: “Sigue soñando”.