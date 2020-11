Los últimos y conmovedores mensajes que Maradona recibió por parte de sus hijos

El pasado 25 de noviembre, el mundo se vistió de luto con la partida de la estrella internacional de fútbol, Diego Armando Marandona , una noticia embargó de tristeza a sus fieles fanáticos, seres queridos, sus amigos más cercanos y por supuesto, a sus hijos. A través de sus redes sociales, algunos de ellos compartieron sus últimas fotos con él así como bellos mensajes, a los que se han sumado las palabras solidarias de los seguidores de Diego.

©GettyImages Diego Armando Maradona, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos

De su matrimonio con Claudia Villafañe, con quien estuvo casado de 1984 a 2003, tuvo dos hijas, Gianinna y Dalma, a las que el exfutbolista era muy unido. Hace casi un mes, Gianinna, de 31 años, le dedicó un bello mensaje a su papá con motivo de su cumpleaños 60, el pasado 30 de octubre.

“Desde la cuna hasta la eternidad... Mi gran confidente. El mejor cómplice. Desde que siempre le de la mano a mamá, me ate los cordones antes de subir a una escalera mecánica, hasta que acelere en las curvas y siempre baile hasta el amanecer. Disney y también neuropsiquiátricos. Tangos en vez de cuentos para dormir. Lo disfrute en cada etapa de mi vida, algunas veces más cerca que hoy pero menos lejos que mañana. Mi gran ejemplo de todo lo que si y todo lo que no. A quien admiro, ayer hoy y siempre. Quien me enseñó a perdonar, a perdonarme. A perderme para volver a encontrarme y empezar de nuevo”, se lee en las bellas palabras de Gianinna a su padre, en el que sería su último cumpleaños.

©@giamaradona Gianinna agregó a su mensaje esta linda foto con su papá

“Felices 60 al huracán que con 31 años me sigue llamando pompón. Mi escorpiano favorito, tan terco y real, el papá más auténtico del mundo que podía elegir para vivir esta vida. Es cierto que se ama hasta el final, que siempre se puede volver a empezar y que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Gracias por enseñarme tanto. Abrazo nuestros defectos y virtudes. Te celebro, te extraño y TE AMO para siempre! ¡Feliz cumpleaños PA! ♥️”.

Sin saberlo, Gianinna felicitó a su padre en el que sería su último cumpleaños. Cinco días después del festejo por sus 60 años, Maradona fue intervenido quirúrgicamente por un hematoma en la cabeza, en la Clínica Olivos, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Tres semanas después de la cirugía, ‘El 10’ falleció a causa de un paro cardíaco, en su país natal.