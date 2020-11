Chiara Ferragni da un mini tour por su increíble clóset de bolsos

Chiara Ferragni tiene un clóset con el que muchas chicas sueñan no sólo por las decenas de prendas que ahí guarda, sino por los accesorios que hacen de un look normal algo bastante chic . Y claro que no podría estar completo sin la sección de bolsos, de la que la italiana dio un mini tour para sus seguidores en las redes sociales ¡y hay de todo!

¿Un bolso azul? ¡Lo tiene! ¿Algo para un look con detalles amarillos? ¡También! Chiara no para por colores o tamaños de bolsos, y mucho menos por marcas que a lo largo de su carrera ha llevado a casa.

En su clóset, la futura mamá dejó ver que tiene más de tres secciones dedicadas sólo para sus bolsos. Una de ellas especial para las clásicas carteras negras de Channel con las que se le puede ver en varias de sus salidas casuales junto a su esposo Fedez y su pequeño hijo Leone.

Futura mamá

Su clóset, además es uno de los lugares favoritos de la influencer para posar gracias al espejo que tiene dentro. Desde ahí dejó ver a sus seguidores cómo va su segundo embarazo. “22 semanas, empezando mi sexto mes”, anotó junto a una foto en la se nota su pancita y lo increíble que luce, pues a pesar de la dulce espera, no ha perdido su figura delgada.