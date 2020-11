Juan Soler se convertirá en abuelo; su hija mayor anunció su embarazo

Juan Soler está por comenzar una nueva y emocionante etapa en su vida. El actor de 54 años se convertirá en un feliz abuelo dentro de unos meses, así lo confirmó su hija mayor, Valentina Soler. A través de sus redes sociales, la joven dio a conocer la buena noticia y le dedicó unas tiernas palabras a su futura hija. Con la próxima llegada de su primera nieta, el artista de origen argentina sumará una niña más a su vida, además de Valentina –fruto de una relación en su juventud—Soler es papá de Azul y Mía, de su matrimonio con Maky.

©@valensoler04 Valentina es hija de Karina, una novia que Juan Soler tuvo en Argentina antes de ir a México a hacer su carrera como actor

En su perfil de Instagram, la joven –quien reside en Argentina—publicó una tierna fotografía del ultrasonido de su pequeña junto con ropa de bebé y unos zapatitos. Dicha imagen fue acompañada por un mensaje, en el que Valentina dejó ver lo emocionada que está por convertirse en mamá. “Para mi princesa 👑 Me acuerdo lo que sentí en el momento que supe que estabas ahí, incontrolables ganas de llorar de la felicidad, que no podía ni pensar”, escribió al inicio de su mensaje.

©@valensoler04 La hija de Juan Soler compartió este post en sus redes sociales confirmando su embarazo

“Llegaste en un momento raro, desconocido y creo no podría haber sido más perfecto. Es muy loco el darse cuenta de que, sin verte a los ojos, ya eres la persona que más amo en este mundo. Prometo cuidarte desde el primer día hasta el último que me toque al lado tuyo, siempre hacerte sonreír y hacerte sentir segura en este mundo tan loco. No podría estar más orgullosa del papá que te tocó, que yo sé que va a dar la vida para ser el mejor que pueda ser. Te amamos princesa y te esperamos impacientes. Papá y mamá”.

Pablo, el novio de Valentina, reaccionó a la publicación y comentó: “Lo que las Amo. ❣️❣️...Y lo impaciente que estoy 🤯. Siempre aprendo y trato de imitar todas las cosas que admiro de ti. Ahora me diste el regalo más importante de mi vida. Eternamente gracias 😍🥰”.

Hasta el momento, el actor no ha reaccionado en redes sociales al embarazo de su hija, ni su exesposa Maky ni las hijas de ambos, quienes tienen una buena relación con su hermana mayor. Sin embargo, lo más probable es que los cuatro estén encantados con la noticia de la pequeña que viene en camino, ¡felicidades!