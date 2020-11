En exclusiva, Ximena Duque posa por primera vez y nos presume su tercer embarazo en familia

¿Cómo llega este cambio empresarial a tu vida? Cuando Monat llega a mi vida, Telemundo y yo dijimos que ya no vamos a tener más exclusividad, me encontraba en una zona de confort maravillosa y durante muchos años trabajé con la cadena que aprecio muchísimo, me apoyaron muchísimo. Entonces, cuando te quitan esa balanza o estabilidad se te mueve el piso y dices, ‘¿qué voy a hacer ahora?’ Me acuerdo que estaba en esa búsqueda pidiéndole a papá Dios que me mostrara algo que pueda quedarme en casa. Justo, me estaban hablando para hacer algo en Colombia, en México, unas producciones independientes y estaba en eso. Con este negocio encontré la posibilidad para ayudar a miles de personas y aprovechar mi influencia digital de manera muy positiva. Me doy cuenta y hago un análisis de mercado y no había ninguna figura pública haciendo Monat o haciendo una red de mercadeo como tal y para mí fue como que se me abrió el cerebro y dije: ‘¡aquí es!’. Voy a ser la pionera en una industria y voy a demostrarle no solamente a mi industria del medio artístico sino a las personas normales que pueden tener la vida que han soñado. No tenía la menor idea de como lo iba a hacer. Mi ego me decía: ‘O lo haces bien o lo haces’, porque uno escucha cosas, piensas en el qué dirán como: ‘Ximena Duque terminó vendiendo shampoo, pobrecita’, y todas esas vocecitas que te empiezan a llenar la cabeza de cosas negativas. Me acuerdo que hasta mi esposo me decía: ‘cómo se te ocurre, si a ti te va tan bien en las redes sociales como influencer’, y yo vi más allá. Esa fue mi oportunidad y después de mí vinieron otras figuras públicas. Me siento muy orgullosa de decirlo porque abrí esa puerta para mis muchas colegas del medio artístico para hacer este movimiento conmigo. Agarré el toro por los cuernos y me aventé.

Un momento perfecto en su vida en el que comulgan la dicha personal con el éxito laboral Foto: Kike Flores | Maquillaje y Peinado: Millie Morales | Stylist: Reading Pantaleón

¿Estas en dónde quieres estar o le pedirías algo más a la vida? Yo siempre quiero más y con mi esposo lo hablábamos el otro día. Ahorita, con lo del huracán en Centro América decía: ‘Ay, que rico poder ser billonaria para poder enviar dinero a todas partes del mundo’. Entonces, tengo ese propósito en la vida de ayudar y me apasiona. Quisiera llenarme de dinero para ayudar a los niños porque no tiene que sufrir ni estar en la calle ni muriendo de hambre. El día que Ximena deje esta tierra, quiero que la recuerden como una persona que ayudó, alguien que dejó un legado que va a pasar a sus hijos. Estoy con la familia que sí soñé, no quiero a otro esposo, quiero morirme con mi esposo y llegar a viejitos de la mano. Quiero crecer con él, quiero ver crecer a mis hijos, quiero crecer más económicamente, profesionalmente. Siempre quiero más, tenemos un bote divino y veo uno mucho más grande y digo: ‘yo quiero ese bote’, soy una persona muy ambiciosa y creo que eso es algo bueno. Me encuentro en un lugar feliz emocionalmente y mi corazón está donde siempre había querido estar, pero profesionalmente sé que puedo tener muchísimo más.

¿Cómo vas pasando la recta final de tu embarazo? ¡Súper bien! Me quedan ya tres meses, ya no queda nada. Tengo el relojito de la cuenta regresiva. Sé que en febrero nace Skye y tengo tres meses para trabajar esa milla extra y poder relajarme por lo menos por tres meses para estar enfocada en la bebé y mi recuperación. Estoy muy feliz, disfrutando de cada momento. Me duele el nervio ciático, la espalda, estoy hinchada, en fin… todo lo que no viví con Luna, pero sé que es una etapa que va a pasar y me voy a recuperar.