Así fue la primera y divertida clase de arte de Baby Ford, el hijo de Pamela Silva, ¡tienes que verlo!

Aunque el bebé de Pamela Silva todavía no está en edad de ir a la escuela, la periodista lo está estimulando desde sus primeros meses de vida para despertar sus sentidos. Una de las técnicas que ha utilizado es la pintura, cosa que ha hecho muy feliz a Baby Ford , quien ya tuvo su primera clase de arte. A través de su perfil en Instagram –el cual es administrado por su mamá—se compartieron unas fotografías y videos del pequeño interactuando con pintura verde y parecía encantado con la experiencia.

©@pamelasilvatv Ford Liam cumplirá siete meses el domingo 22 de noviembre

En los clips, se aprecia a Ford Liam en su primer acercamiento con la pintura usando tan solo un pañal. En cuestión de segundos, el pequeño de casi siete meses se embarra los pies por completo con pintura verde y en seguida se pone a jugar con un patito de hule. Como cualquier pequeño que descubre las pinturas por primera vez, Ford empieza a jugar y trata de pintar con sus manitas sobre un lienzo blanco.

“¡Pintando todo verde esperanza🎨! Mi primera clase de arte./ Working on my first original pieces. #stimulationclass #alwayslearning”, escribió la periodista de Univision para acompañar las encantadoras postales de su hijo, quien quedó cubierto de pintura. ¡Es lo más adorable!